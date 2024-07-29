Гривна опять укрепляется. Надолго ли

Два события, произошедшие на прошлой неделе, смогли на некоторое время остановить падение гривны, которая начала постепенно отвоевывать у доллара позиции.

Первое - известие о реструктуризации выплат по внешнему долгу, убравшее из новостного поля все спекуляции о грядущем дефолте. Не секрет, что перспектива дефолта пугала и бизнес, и население, вынуждая «прятаться» в иностранную валюту. Пик курса и на межбанковском, и на наличном валютном рынке был достигнут как раз накануне, в пятницу 19 июля. Начиная с понедельника 22 июля тренд на валютном рынке поменял направление: доллар начал дешеветь, а гривна – укрепляться.

Вторым событием, сыгравшим в пользу гривны, стало заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики в четверг 25 июля. После цикла снижений было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых. Кроме того, было сделано заявление, что следующий пересмотр учетной ставки планируется не ранее начала 2025 года. Т.е. оставшиеся 5 месяцев 2024 года ставку никто трогать не будет.

Также на пресс-брифинге после окончания заседания руководство НБУ прокомментировало ситуацию с курсом доллара, заявив, что «гривна может не только падать, но и укрепляться». И всеми последовавшими действиями подтвердило этот постулат. Безналичный курс доллара на межбанковском валютном рынке, который в пятницу 19 июля установил очередной рекорд на уровне 41,625 грн (на позиции «бид»), ровно через неделю опустился до отметки 40,99 грн, т.е. подешевел на 63,5 копейки.

Следует понимать, что никакого чуда в Украине на прошлой неделе не произошло. И то укрепление гривны, что мы наблюдаем, - результат некоего «психологического» эффекта, щедро подкрепленный интервенциями Национального банка. На прошлой неделе НБУ продал банкам 785,14 млн долларов; это меньше, чем неделей ранее, но все равно еще очень и очень много. Не проводи Нацбанк интервенции хотя бы один день – и укрепление гривны закончилось бы в ту же минуту.

Вслед за безналичным начали снижение и ценники на наличном валютном рынке. Так, если в пятницу 19 июля столичные обменные пункты продавали доллар по 41,95 грн, то ровно через неделю цена снизилась до 41,45 грн. А к концу обеда понедельника 29 июля наличный «американец» потерял в цене еще 12 копеек: по информации портала «Курс Украины», в Киеве начали предлагать партии доллара по 41,33 грн.

Как долго продлится укрепление гривны

Близость конца месяца играет в пользу укрепления гривны. Необходимость погашать задолженность по кредитам и кредитным картам увеличивает предложение валюты от населения и параллельно снижает спрос на неё. Необходимость проведения расчетов в национальной валюте снижает спрос на безналичную валюту со стороны бизнеса.

Еще один фактор, способный поддержать укрепление гривны, - это перерыв в работе Верховной Рады до 19 августа. Никакие решения, способные повлиять на украинскую экономику, в ближайшие три недели приниматься не будут. До конца августа отложен вопрос повышения налогов, без которого, по словам председателя Бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласы, негде будет взять деньги на содержание армии.

Именно отсутствие каких-либо резких движений, как ни странно, может помочь гривне если не существенно укрепиться, то, по крайней мере, не возобновить резкое падение. Все будет зависеть от намерений НБУ: если на Институтской позволят безналичному доллару уйти ниже уровня 41,00, то наличный доллар мы в ближайшее время увидим в пределах 41,00-41,20. Если же уровень устоит, то ближайшие две-три недели доллар будут торговать в широком диапазоне 41,30-41,80 грн. Сейчас, как никогда, курс доллара на ближайшие недели будет зависеть именно от того, что задумали в Нацбанке.