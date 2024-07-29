Гривня знову зміцнюється. Чи надовго

Дві події, що відбулися минулого тижня, змогли на деякий час зупинити падіння гривні, яка почала поступово відвойовувати позиції позиції у долара.

Перше - звістка про реструктуризацію виплат за зовнішнім боргом, яка прибрала з поля новин всі спекуляції про майбутній дефолт. Не секрет, що перспектива дефолту лякала і бізнес, і населення, змушуючи «ховатись» в іноземну валюту. Пік курсу і на міжбанківському, і на готівковому валютному ринку було досягнуто якраз напередодні, у п'ятницю, 19 липня. Починаючи з понеділка 22 липня, тренд на валютному ринку змінив напрямок: долар почав дешевшати, а гривня – зміцнюватися.

Другою подією, яка зіграла на користь гривні, стало засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики у четвер 25 липня. Після циклу зниження було прийнято рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних. Крім того, була зроблена заява, що наступний перегляд облікової ставки планується не раніше початку 2025 року. Тобто. 5 місяців 2024 року, що залишилися, ставку ніхто чіпати не буде.

Також на прес-брифінгу після закінчення засідання керівництво НБУ прокоментувало ситуацію з курсом долара, заявивши, що «гривня може не лише падати, а й зміцнюватись». І всіма діями підтвердило цей постулат. Безготівковий курс долара на міжбанківському валютному ринку, який у п'ятницю 19 липня встановив черговий рекорд на рівні 41,625 грн (на позиції «бід»), через тиждень опустився до позначки 40,99 грн, тобто. подешевшав на 63,5 копійки.

Слід розуміти, що жодного дива в Україні минулого тижня не сталося. І те зміцнення гривні, що ми спостерігаємо, є результатом якогось «психологічного» ефекту, щедро підкріпленого інтервенціями Національного банку. Минулого тижня НБУ продав банкам 785,14 млн. доларів; це менше, ніж тижнем раніше, але все одно ще дуже багато. Не проводи Нацбанк інтервенції хоча б один день – і зміцнення гривні закінчилося б тієї ж хвилини.

Після безготівковим почали зниження і цінники на готівковому валютному ринку. Так, якщо у п'ятницю 19 липня столичні обмінні пункти продавали долар по 41,95 грн, то через тиждень ціна знизилася до 41,45 грн. А до кінця обіду понеділка 29 липня готівковий «американець» втратив ціну ще 12 копійок: за інформацією порталу «Курс України», у Києві почали пропонувати партії долара по 41,33 грн.

Як довго триватиме зміцнення гривні

Близькість кінця місяця грає на користь зміцнення гривні. Необхідність погашати заборгованість за кредитами та кредитними картками збільшує пропозицію валюти від населення та паралельно знижує попит на неї. Необхідність проведення розрахунків у національній валюті знижує попит на безготівкову валюту з боку бізнесу.

Ще один фактор, здатний підтримати зміцнення гривні, – це перерва у роботі Верховної Ради до 19 серпня. Жодні рішення, здатні вплинути на українську економіку, у найближчі три тижні не прийматимуться. До кінця серпня відкладено питання підвищення податків, без якого, за словами голови Бюджетного комітету ВР Роксолани Підласи, не буде де взяти гроші на утримання армії.

Саме відсутність будь-яких різких рухів, як не дивно, може допомогти гривні якщо не суттєво зміцнитись, то принаймні не відновити різке падіння. Все залежатиме від намірів НБУ: якщо на Інститутській дозволять безготівковому долару піти нижче за рівень 41,00, то готівковий долар ми найближчим часом побачимо в межах 41,00-41,20. Якщо ж рівень устоїть, то найближчі два-три тижні долар торгуватимуть у широкому діапазоні 41,30-41,80 грн. Наразі, як ніколи, курс долара на найближчі тижні залежатиме саме від того, що задумали у Нацбанку.