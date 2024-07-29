В немецком правительстве ответили на угрозы Путина относительно размещения "Томагавков"

В немецком правительстве заявляют, что угрозы России относительно запланированного размещения в Германии вооружений большой дальности не приведут к изменению курса, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает n-tv.

Берлин отреагировал на заявления правителя России Владимира Путина по развертыванию американских ракет "Томагавк" в Германии.

"Мы не будем запуганы такими заявлениями", – заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

В ведомстве отметили, что Россия годами вооружается и ведет захватническую войну в Европе против Украины, а Германия должна реагировать на это.

Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Как известно, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по Альянсу.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Ракеты средней и малой дальности были запрещены согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанному между США и тогдашним Советским Союзом в 1987 году. Однако и США, и Россия приостановили действие этого договора в 2019 году.