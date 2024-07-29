Расходы на телемарафон могли бы частично компенсировать потребность в повышении налогов – нардеп

Перенаправление средств из некоторых бюджетных программ могут заменить определенные пункты правительственного пакета увеличения налогов. Об этом заявил заместитель главы Финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Например, увеличение налогообложения ФЛП 3 группы легко заменяется деньгами, которые мы в бюджете тратим на телемарафон" , - сообщил нардеп.

В то же время идея налогообложения посылок и отмены действующей льготы в 150 евро принесет в бюджет 3,3 млрд грн за год.

"А знаете что так же может легко принести деньги в этом году? Отказ Минэкономики от идеи "кэшбека" , - продолжил нардеп.

Также, перенаправление неиспользованных средств из 41 программы бюджета принесет столько же, сколько и налог с покупателей авто в 15% - 10 миллиардов гривен в год.

"Это упражнение показывает нам, что если полезть в бюджет и немного подумать, что забрать, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться" , - добавил Железняк.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы" .

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель" , - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.