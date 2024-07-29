Минобороны поддержало законопроект об украинских ЧВК

Минобороны поддержало законопроект "О международных оборонных компаниях" с замечаниями.﻿ Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Цензор.НЕТ.

Автором законопроекта является "слуга народа" Сергей Гривко. В законопроекте отмечается, что такие компании смогут проводить деятельность исключительно за рубежом, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине.

Такие компании смогут предоставлять оборонные услуги.