Германия и Дания передала Украине 8 танков Leopard 1A5

Правительство Германии за последнее время совместно с Данией передало Украине восемь боевых танков Leopard 1A5. Это следует из списка немецкой военной помощи, сообщает Европейская правда.

Согласно перечню, по состоянию на понедельник, 29 июля, Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как ранее их было 50.

Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.

В перечне упомянуты 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, почти 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.

Напомним, в феврале 2023 года Нидерланды вместе с Германией и Данией анонсировали планы передать Украине 100 танков Leopard 1 – они будут отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние.

На прошлой неделе Нидерланды анонсировали поставку Украине партии Leopard 2A4, которые страна приобрела совместно с Данией.