Спецпредставитель США прокомментировала скандал со "сливами" в НАБУ

Расследование по "сливам" в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) продолжается и еще рано делать выводы по этой ситуации. В то же время иностранные компании, которые хотят инвестировать в Украину, должны быть уверены в антикоррупционных институтах страны, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на пресс-конференции в Киеве.

"Во-первых, расследование продолжается и мы не можем делать никаких выводов по ситуации с сотрудниками НАБУ и представителями правительства. Нужно подождать" , - сказала Прицкер.

Она подчеркнула, что украинцы и иностранцы, желающие инвестировать в страну, должны быть уверены в антикоррупционных институциях.

"Мы говорили об этом раньше. Они должны быть сильными, независимыми, достаточно финансированными и хорошо функционировать. Для украинского и иностранного бизнеса крайне важно, чтобы эти институты были "чистыми". Это основа для будущего Украины и для привлечения бизнеса" , - отметила спецпредставитель США.

По ее словам, антикоррупционные организации позволяют украинцам привлекать их правительство к ответственности, контролировать власть, "а самое главное позволяет следить за правильностью использования огромных ресурсов, которые сейчас предоставляются другими правительствами".

"Еще раз подчеркну, что это очень важные организации, которые должны эффективно управляться, хорошо функционировать, быть независимыми и сильными" , - подчеркнула Прицкер.

Напомним, в июне, после скандалов со "сливами", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей.

Речь шла о сотрудниках, якобы сообщивших о "сливах" из Бюро. В давлении на обличителей подозревают первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву.

При этом в НАБУ отказались проводить служебное расследование по факту самих "сливов".