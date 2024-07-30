ISW: В России мигрантов морят голодом и избивают, чтобы подписали военные контракты

Российские власти незаконно удерживают мигрантов без еды и воды и применяют к ним физическое насилие, чтобы заставить подписать военные контракты, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Как пишет российское оппозиционное издание "Окно" адвокаты и правозащитники заявили, что почти все задержанные мигранты соглашаются подписать военные контракты и что российские власти угрожают лишить натурализованных граждан российского гражданства и обещают мигрантам гражданство в обмен на согласие пойти на военную службу.

"Окно" заявило, что рейды на мигрантов участились после теракта в „Крокус Сити Холле" в марте 2024 года.

Российское правительство продолжает осуществлять законодательные шаги, чтобы использовать мигрантов и недавно натурализованных граждан для удовлетворения потребностей российской армии в военнослужащих.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 29 июля предложил депутатам Думы подготовить инициативу, которая потребует от новонатурализованных граждан России становиться на воинский учет после получения ими российского паспорта.

Дума также рассмотрит поправки об увеличении срока военной службы для новонатурализованных граждан России с одного года до двух и о повышении призывного возраста.

Ключевые выводы ISW за 29 июля: