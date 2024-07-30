ISW оценил, как уничтожение "вагнеровцев" в Мали повлияет на войну в Украине

После таких потерь, как недавно нанесенные Группе Вагнера в Мали, Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. В то же время, часть корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Там отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО.

Некоторые российские блогеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.

"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-нибудь в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент" , - говорится в отчете ISW.

Напомним, 27 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной боевиков "Вагнера" в Мали. Бой состоялся в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", а выжившие в бою попали в плен.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины анонсировало продолжение успешных действий против российских военных преступников из группировки "Вагнера" в Африке.