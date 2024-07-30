Силы обороны уничтожили еще более тысячи оккупантов и 25 танков
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 060 российских оккупантов, уничтожили 46 вражеских артиллерийских систем, 38 ББМ и 25 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 577 060 (+1 060) человек,
- танков – 8 381 (+25) ед,
- боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед,
- РСЗО – 1 130 (+1) ед,
- средств ПВО – 906 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27) ед,
- крылатых ракет – 2 406 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед,
- специальной техники – 2 696 (+6) ед.
Данные уточняются.