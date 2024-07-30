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Сили оборони знищили ще понад тисячу окупантів та 25 танків

Сили оборони знищили ще понад тисячу окупантів та 25 танків
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 060 російських окупантів, знищили 46 ворожих артилерійських систем, 38 ББМ та 25 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 577 060 (+1 060) осіб,
  • танків – 8 381 (+25) од,
  • бойових броньованих машин – 16 141 (+38) од,
  • артилерійських систем – 16 056 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 130 (+1) од,
  • засобів ППО – 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27) од,
  • крилатих ракет – 2 406 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од,
  • спеціальної техніки – 2 696 (+6) од.

Дані уточнюються.

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