За сутки на фронте 149 столкновений: на каких направлениях больше всего

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском (52), Кураховском (21) и Торецком (19) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 30 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 62 авиаудара с использованием 99 КАБ. Кроме этого, совершил 4588 обстрелов, из них 110 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица Харьковской области; Северск, Часов Яр, Александро-Шультино, Александрополь, Новобахмутовка, Воздвиженка, Ивановка, Гродовка, Торецк, Покровск, Нудное, Константиновка, Елизаветовка, Водяное, Екатериновка, Угледар, Новодонецкое Донецкой области; Каменское и Мирное в Запорожье, а также Львовое, Тягинка и Новотягинка на Херсонщине.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григоровки, Часового Яра, Клещеевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Самым активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Времивском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций недалеко от Водяного, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, задействует для ударов fpv-дроны.