Премьер Италии прокомментировала экономическую поддержку России Китаем

Поддержка Пекином российского промышленного комплекса является предметом "больших разногласий", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Bloomberg.

Во время визита в Пекин Мелони заявила, что Китай является важной заинтересованной стороной в поиске решения прекращении войны России против Украины.

"Я считаю, что Китай может стать, исходя из принципов суверенитета и территориальной целостности, к которым он всегда апеллирует, ключевым игроком в определении элементов справедливого мира" , - сказала она.

Мелони охарактеризовала свою встречу с Си Цзиньпином как "откровенную и уважительную" и объявила, что премьер-министры обеих стран будут проводить ежегодные встречи для поддержания связи.

Государственные СМИ осыпали Мелони похвалами, а China Daily назвала выход Рима из инициативы "Один пояс, один путь" результатом "внешнего давления" со стороны США. Управляемая Коммунистической партией газета Global Times похвалила ее за то, что она сделала Италию "мостом для обменов между Востоком и Западом", и упомянула "углубленное политическое взаимное доверие" в редакционной статье, отметив, что обе стороны пообещали сотрудничать в области искусственного интеллекта и электромобилей.

Поездка итальянского премьера в Китай произошла всего через несколько месяцев после того, как ее отказ от флагманского проект Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" грозил подорвать двусторонние связи. Этот дипломатический баланс осложняется более жесткой позицией Европейского Союза по отношению к Пекину в вопросах торговли и критикой того, что Китай поставляет в Россию товары двойного назначения, которые усиливают Москву на поле боя.

Поддержка России со стороны Пекина

Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в 2022 году, когда президент Владимир Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения в Украину. Китай до сих пор не осудил вторжение и увеличил экспорт в Россию, помогая Москве удерживать на плаву свою военную экономику.

В рамках партнерства "без ограничений" объем двусторонней торговли в 2023 году достиг рекордных 240 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее.