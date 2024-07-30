Глава МИД Венгрии обсудил с Лавровым транзит нефти через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону в понедельник с российским и словацким коллегами решение Украины остановить транзит российского "Лукойла", сообщает Европейская правда.

Сийярто сказал, что Будапешт продолжает работать над восстановлением долгосрочной безопасности поставок нефти.

"Поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своими российским и словацким коллегами Сергеем Лавровым и Юрайем Бланаром" , – заявил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что Украина действует против Соглашения об ассоциации с ЕС, "когда оно угрожает безопасности наших энергетических поставок".

"В то же время мы постоянно анализируем возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность поставок нашей нефти независимо от украинского запрета на транзит" , – подчеркнул Сийярто.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока санкции не будут отменены.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла". В частности, Фицо пригрозил не продлить поставки дизельного топлива в Украину.

Напомним, Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".