Минфин о "транспортном налоге": Покупка авто не является первой необходимостью

В Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

По его словам, в адрес Минфина раздается много критики от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Министр допустил, что частично это действительно может произойти.

"Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком" , - считает Марченко.

По его мнению, покупка авто пока не является первой необходимостью в воюющей стране.

"У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы" , - отметил он.

"Покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС" , - добавил министр.

Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен, предлагается пересмотреть размер военного сбора, акцизов и других налогов.

Согласно проекту, во время первой регистрации легковых автомобилей будет взиматься военный сбор в размере 15% стоимости авто (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству).