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Минфин: На нужды ВСУ не хватает 500 млрд грн, но Минобороны и этого мало

Минфин: На нужды ВСУ не хватает 500 млрд грн, но Минобороны и этого мало
Фото: Facebook

В этом году дополнительная потребность в бюджете Сил обороны составляет ориентировочно 12 млрд долларов или около 500 млрд гривен. Но даже этот показатель не удовлетворяет Министерство обороны.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

"Их (Минобороны, – ред.) потребности мы понимаем и стараемся максимально удовлетворить, часто превышая предел наших возможностей. Но как правило, наши возможности - это проблема только Министерства финансов", – отметил Марченко.

Он объяснил, что "дыра" в 500 млрд гривен возникла в связи с тем, что в начале года правительство было вынуждено перекидывать средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения. Это было вызвано задержкой финансирования США, где долго не могли принять новый оборонный бюджет с учетом потребностей Украины.

Именно поэтому общая потребность дополнительных средств составляет 500 млрд гривен, что Минфин и предусмотрел в изменениях в бюджет и предложениях по его наполнению с помощью увеличения налогов и выпуска ОВГЗ.

"Удовлетворяет ли это (500 млрд гривен, - ред.) соответствующие военные органы? Конечно, нет. Они оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов", - отметил Марченко.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:

  • +185,8 млрд гривен – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • +147,2 млрд гривен – ВСУ,
  • +48,2 млрд гривен – Национальной гвардии,
  • +41,9 млрд гривен – Государственной пограничной службы,
  • +40,7 млрд гривен – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
  • +15,2 млрд гривен – Национальной полиции,
  • +7,5 млрд гривен – ГУР МО,
  • +5,1 млрд гривен – СБУ.
  • +2,8 млрд гривен – ГСЧС.

Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.

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