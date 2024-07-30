Минфин: На нужды ВСУ не хватает 500 млрд грн, но Минобороны и этого мало
В этом году дополнительная потребность в бюджете Сил обороны составляет ориентировочно 12 млрд долларов или около 500 млрд гривен. Но даже этот показатель не удовлетворяет Министерство обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
"Их (Минобороны, – ред.) потребности мы понимаем и стараемся максимально удовлетворить, часто превышая предел наших возможностей. Но как правило, наши возможности - это проблема только Министерства финансов", – отметил Марченко.
Он объяснил, что "дыра" в 500 млрд гривен возникла в связи с тем, что в начале года правительство было вынуждено перекидывать средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения. Это было вызвано задержкой финансирования США, где долго не могли принять новый оборонный бюджет с учетом потребностей Украины.
Именно поэтому общая потребность дополнительных средств составляет 500 млрд гривен, что Минфин и предусмотрел в изменениях в бюджет и предложениях по его наполнению с помощью увеличения налогов и выпуска ОВГЗ.
"Удовлетворяет ли это (500 млрд гривен, - ред.) соответствующие военные органы? Конечно, нет. Они оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов", - отметил Марченко.
Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:
- +185,8 млрд гривен – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
- +147,2 млрд гривен – ВСУ,
- +48,2 млрд гривен – Национальной гвардии,
- +41,9 млрд гривен – Государственной пограничной службы,
- +40,7 млрд гривен – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
- +15,2 млрд гривен – Национальной полиции,
- +7,5 млрд гривен – ГУР МО,
- +5,1 млрд гривен – СБУ.
- +2,8 млрд гривен – ГСЧС.
Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.