СБУ: Государство получило активы братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн

В управление государству передана "новая партия" имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн.﻿ Об этом говорится в сообщении СБУ, сообщает Экономическая правда.

По материалам Службы безопасности и ГБР суд арестовал дополнительные активы, принадлежавшие братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака: землю, корпоративные права, имущественные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове. Среди них - завод по производству бетона и строительная компания.

Общая стоимость заблокированного имущества составляет почти 400 млн грн.

Соответствующие активы переданы в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Таким образом в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака" , - говорится в сообщении.

В июне этого года правоохранители разоблачили обоих братьев бывших нардепов на масштабных финансовых сделках.

По данным следствия, фигуранты использовали подконтрольные предприятия для хищения средств из-за неуплаты налогов в госбюджет Украины.

Тогда Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Затем по материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований состоялся первый арест имущества подозреваемых на более 200 млн грн.

Сейчас оба фигуранта скрываются за границей.