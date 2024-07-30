Анализ крови смог выявить болезнь Альцгеймера в 90% случаев

Ученые сделали еще один важный шаг к диагностике болезни Альцгеймера посредством простого анализа крови. Команда исследователей сообщила, что их анализ крови был более точным, чем интерпретация когнитивных тестов и компьютерной томографии, сообщает Левый берег.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что примерно в 90% случаев анализ крови правильно определяет, болеют ли пациенты с проблемами памяти болезнью Альцгеймера, пишет New York Times.

Специалисты по деменции, использовавшие стандартные методы, не включавшие дорогостоящее ПЭТ-сканирование или инвазивную спинномозговую пункцию, были точными в 73% случаев, тогда как семейные врачи, использовавшие эти методы, могли точно определить это только в 61% случаев.

"Не так давно измерение патологии в мозгу живого человека считали невозможным. Это исследование способствует революции, которая произошла в нашей способности измерять происходящее в мозгу живых людей" , - говорит доктор Джейсон Карлавиш, содиректор Пенсильванского центра памяти в Университете Пенсильвании, который не участвовал в исследовании.

Результаты, представленные на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Филадельфии, являются последней вехой в поиске недорогих и доступных способов диагностики болезни Альцгеймера, поражающей более 32 миллионов человек во всем мире.

Медэксперты говорят, что полученные данные приближают день, когда люди могут проходить регулярные анализы крови на когнитивные нарушения у семейного врача, подобно тому, как они получают анализы на холестерин.

В последние годы разработали несколько анализов крови болезнью Альцгеймера. В настоящее время они используются в основном для скрининга участников клинических испытаний, а некоторые специалисты помогают точно определить, вызвана ли деменция пациента болезнью Альцгеймера или другим заболеванием.

Новое исследование было проведено в Швеции. Эксперты подчеркнули, что анализы крови должны быть лишь одним из шагов в скрининге и должны использоваться только для людей с потерей памяти и другими симптомами снижения когнитивных функций — а не для здоровых людей, чтобы предположить, разовьется ли у них болезнь Альцгеймера.

"Если вы обнаружите патологию болезни Альцгеймера у человека без когнитивных расстройств, лечение не предложить" , - сказал доктор Оскар Ханссон, профессор исследования клинической памяти в Лундском университете в Швеции и старший автор исследования.

Патология болезни Альцгеймера может начать развиваться примерно за 20 лет до любых симптомов, но иногда деменция не развивается или люди умирают по другим причинам раньше.

Учитывая это, сказал доктор Ханссон, существует риск тревоги и других реакций, психологических реакций на такой результат теста. Рекомендации по тестированию могут измениться, если ученые найдут лекарства, которые могут отсрочить или остановить патологию Альцгеймера у людей, у которых еще не развились когнитивные проблемы.

Медэксперты заявили, что анализы крови следует проводить только после тестов, оценивающих память и мышление, и КТ, которая ищет альтернативные причины, такие как инсульт или опухоли мозга. Результаты анализа крови должны быть подтверждены одним из методов золотого стандарта: ПЭТ-сканированием или спинномозговой пункцией для измерения белка, амилоида, который накапливается и образует бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

В связи с недавним одобрением в США препаратов Leqembi и Kisunla, атакующих амилоид, анализы крови могут помочь идентифицировать пациентов, имеющих право на лекарства: находящихся на легких стадиях болезни и имеющих амилоид в мозге. Для них препараты могут умеренно замедлить когнитивное понижение, но и нести риски отека и кровотечения в мозге.

В новом исследовании использовали анализ крови, который сосредотачивается на форме белка ptau-217, растущего "клубками" в мозгу людей с болезнью Альцгеймера. Такое измерение дает самую точную оценку патологии болезни Альцгеймера в сравнении разных анализов крови. Тау теснее связан со снижением когнитивных функций, чем амилоид, и клубки тау образуются позже, чем амилоидные бляшки у пациентов с болезнью Альцгеймера. Тест в исследовании также отслеживает амилоид.

В исследовании приняло участие около 1200 пациентов с легкими проблемами с памятью. Около 500 из них посетили семейных врачей, остальные обратились за специалистами в клиники памяти.

Доктор Себастьян Палмквист, доцент кафедры неврологии Лундского университета, проводивший исследования вместе с доктором Ханссоном, сказал, что сначала около 300 пациентов в каждой группе сделали анализ крови, а результаты сравнили со спинномозговой пункцией или ПЭТ-сканированием.

Затем исследователи решили изучить, как анализ крови сравнивается с оценкой врачей после проведения когнитивных тестов и компьютерной томографии.

"Мы начали спрашивать как семейных врачей, так и наших собственных специалистов по деменции: считаете ли вы, что после стандартной оценки у вашего пациента болезнь Альцгеймера?" – сказал доктор Палмквист.

Семейные врачи оценивали 200 пациентов.

Когда решали, что у человека болезнь, ошиблись у 36% своих оценок. Когда решали после тестов, что у человека заболевания Альцгеймера, тоже ошиблись – в 41% оценок.

Специалисты из памяти, которые оценивали примерно 400 пациентов, показали лучшие результаты: ошибались в 25% случаев, когда считали, что пациенты страдают от болезни Альцгеймера, и в 29% случаев, когда считали, что не имеют.

Анализ крови ошибался только примерно в 10% случаев.

По словам доктора Палмквиста, точность анализа крови была самой высокой у пациентов, уже прогрессировавших до деменции, и была несколько ниже у пациентов на стадии перед деменцией, называемой легким когнитивным нарушением.