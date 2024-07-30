Охранника поликлиники, не впустившего людей в укрытие, осудили на 4 года
Деснянский районный суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в оставлении в опасности, что привело к смерти трех человек. Ему назначено 4 года тюремного наказания. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, сообщает Левый берег.
"Прокурором в суде доказано, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь. Такие его действия во время ракетного обстрела Киева вооруженными силами РФ повлекли гибель трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание", – говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что "обвиняемый своей вины не признал, и в совершенном уголовном правонарушении не раскаялся".
Адвокат просил оправдать Мошкина и объяснял, что все произошло очень быстро и тот просто не успел открыть дверь в укрытие.
Гибель трех человек из-за закрытого укрытия в Киеве
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки России в Киеве погибли три человека, среди которых – 9-летний ребенок. Они пытались попасть к укрытию поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта. Сторож Мошкин считается ответственным за открытие двери во время тревоги.
- 20 июня прошлого года директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении. Голосеевский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако в августе меру пресечения Ткачуку сменили на ночной домашний арест.
- Всего по делу о закрытом укрытии подозрения получили четыре человека: первый заместитель председателя Деснянской РГА, директор больницы, заместитель директора по техническим вопросам и охранник медучреждения. Охранника взяли под стражу на два месяца без права на залог, остальным назначен круглосуточный домашний арест.
- 29 июня суд сменил Мошкину меру пресечения – вместо содержания под стражей он получил ночной домашний арест.