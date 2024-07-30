Охранника поликлиники, не впустившего людей в укрытие, осудили на 4 года

Деснянский районный суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в оставлении в опасности, что привело к смерти трех человек. Ему назначено 4 года тюремного наказания. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, сообщает Левый берег.

"Прокурором в суде доказано, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь. Такие его действия во время ракетного обстрела Киева вооруженными силами РФ повлекли гибель трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание" , – говорится в сообщении. ﻿

В прокуратуре также отметили, что "обвиняемый своей вины не признал, и в совершенном уголовном правонарушении не раскаялся".

Адвокат просил оправдать Мошкина и объяснял, что все произошло очень быстро и тот просто не успел открыть дверь в укрытие.

Гибель трех человек из-за закрытого укрытия в Киеве