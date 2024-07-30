Охоронця поліклініки, який не впустив людей в укриття, засудили на 4 роки
Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох людей. Йому призначено 4 роки тюремного покарання. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури, повідомляє Лівий берег.
"Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", - йдеться в повідомленні.
В прокуратурі також зазначили, що "обвинувачений своєї вини не визнав, і у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся".
Адвокат просив виправдати Мошкіна, і пояснював, що все відбулося дуже швидко і той просто не встиг відчинити двері в укриття.
Загибель трьох людей через зачинене укриття в Києві
- У ніч на 1 червня 2023 під час ракетної атаки Росії в Києві загинули троє людей, серед яких – 9-річна дитина. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. Сторож Мошкін вважається відповідальним за відкриття дверей під час тривоги.
- 20 червня минулого року директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру. Голосіївський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Однак у серпні запобіжний захід Ткачуку змінили на нічний домашній арешт.
- Загалом у справі про зачинене укриття підозри отримали чотири особи: перша заступниця голови Деснянської РДА, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та охоронець медзакладу. Охоронця взяли під варту на два місяці без права на заставу, решті призначили цілодобовий домашній арешт.
- 29 червня суд змінив Мошкіну запобіжний захід – замість тримання під вартою він отримав нічний домашній арешт.