Охоронця поліклініки, який не впустив людей в укриття, засудили на 4 роки

Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох людей. Йому призначено 4 роки тюремного покарання. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури, повідомляє Лівий берег.

"Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання" , - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі також зазначили, що "обвинувачений своєї вини не визнав, і у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся".

Адвокат просив виправдати Мошкіна, і пояснював, що все відбулося дуже швидко і той просто не встиг відчинити двері в укриття.

Загибель трьох людей через зачинене укриття в Києві