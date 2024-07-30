Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в 4 областях - "Укрэнерго"

Ненастье обесточило 116 населенных пунктов в 4 областях. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", сообщает Левый берег.

Из-за непогоды на утро обесточены 116 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 501 населенный пункт.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, областях.