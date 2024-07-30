Close button

Через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"

Через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Фото: Рixabay

Негода знеструмила 116 населених пунктів у 4 областях. Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", повідомляє Лівий берег.

Через негоду на ранок знеструмлені 116 населених пунктів у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. 

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 501 населений пункт. 

Через бойові дії: є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Херсонській, областях.

Новини

Популярні теми форуму

analytics