Через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"

Негода знеструмила 116 населених пунктів у 4 областях. Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", повідомляє Лівий берег.

Через негоду на ранок знеструмлені 116 населених пунктів у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 501 населений пункт.

Через бойові дії: є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Херсонській, областях.