РФ начала применять в войне северокорейский ракетный комплекс – СМИ

Российские оккупационные войска стали применять против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, сообщает Милитарный.

Комплекс обнаружила украинская аэроразведка в одном из направлений, когда он находился на открытой местности.

Bulsae-4 может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км. Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивается дальность поражения комплекса в пределах 10—25 километров.

Такая дальнобойность позволяет атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса.

Пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники тончайшая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командной наводкой по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса производит ручное управление по видео. При полете ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Постоянный видеоконтакт позволяет осуществлять перенацеливание в случае обнаружения более приоритетной цели.

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.