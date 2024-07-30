В Украине растут потребительские цены: эксперты назвали основные причины

Как свидетельствуют опубликованные недавно данные Госстата, потребительские цены в июне выросли на 2,2% против 0,6% в мае. За последний год это самый большой месячный показатель. В июне прошлого года инфляция составила 0,8%. В январе-апреле этого года цены выросли в среднем на 0,35%, а в целом за первые два квартала 2024 года — на 4,3%. В годовом исчислении уровень инфляции по итогам июня составляет 4,8% против 3,3% в мае.

Ценовой скачок обусловлен в первую очередь увеличением тарифов на электроэнергию — с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч (+63,6%). Среди других причин подорожания товаров и услуг эксперты называют колебания курса валют, изменения в налоговой политике, нехватку рабочей силы и номинальный рост зарплат.

Как украинцы решают проблему высоких цен

Учитывая, что на протяжении последних лет украинцам приходится жить в сложных и нестабильных условиях, необходимость экономить остается одной из первоочередных проблем. Решают ее потребители по-разному. В частности, и, как отмечают эксперты сервиса codes.com.ua, путем покупки товаров и услуг со скидками, во время акций и по промокодам.

Любопытно! Около 70% покупающих товары и услуги со скидками используют промокоды. На фиксированные скидки спрос значительно меньше, хотя их предлагают и онлайн, и оффлайн магазины.

“Основное преимущество промокодов, – отмечает эксперт информационного ресурса Codes Андрей Лазаускас, – высокий уровень гибкости. Они обычно распространяются на широкий ассортимент товаров и услуг, обеспечивают снижение стоимости на 15-70%, бесплатную доставку или дополнительный товар в подарок”.

Также украинцы значительно сократили количество спонтанных покупок — с 55% в 2021 году до 8% в 2024 году. Почти 58% реже посещают развлекательные мероприятия. Только около 10% имеют в планах туристические поездки. Такая ситуация обусловлена ​​тем, что более 66% месячного дохода украинцы тратят на питание и коммунальные услуги. Это, между прочим, больше, чем в других странах Европы. В соседней Польше, к примеру, обязательные расходы составляют 36% от доходов.

Как изменились цены в июне

В июне по сравнению с предыдущим месяцем значительно подорожали яйца и сахар — на 15,5% и 3,2% соответственно. Хлеб стал дороже на 1,1%, подсолнечное масло — на 1,4%, рыба и рыбные продукты — на 1,2%. Выросли цены на здравоохранение, образование, связь, рестораны и гостиницы (0,7-1,1%). Инфляция затронула также табачные изделия и алкогольные напитки — их стоимость увеличилась на 1,1% больше. В целом пищевые продукты в течение июня стали дороже на 0,5%. Из-за роста стоимости электроэнергии на 63,6% подорожали транспортные услуги, обслуживание жилья, горючее и уборка мусора.

Стоимость мяса и продуктов из него, молока и фруктов снизилась на 0,6-0,7%. На 2,6% дешевле стоила одежда и обувь. Отдых подешевел на 0,6%. Бытовая техника и предметы домашнего обихода стоили столько же, сколько в мае.

В июле цены продолжат расти, поскольку правительство повысило акцизы на горючее. На ценовую ситуацию также будет влиять ситуация в энергосистеме.

НБУ прогнозирует, что годовая инфляция ускорится до 8,2%. В 2023 году она составляла 5,1% и была самой низкой с 2020 года. Причина в дальнейшем восстановлении потребительского спроса, дефиците рабочей силы и росте затрат на оплату труда. На инфляционные показатели повлияет и изменение уровня сравнительной базы — она выше, чем в 2022 году.

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