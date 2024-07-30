В Україні зростають споживчі ціни: експерти назвали основні причини

Як свідчать опубліковані нещодавно дані Держстату, споживчі ціни у червні зросли на 2,2% проти 0,6% у травні. За останній рік це найбільший місячний показник. У червні минулого року інфляція становила 0,8%. У січні-квітні цього року ціни зросли в середньому на 0,35%, а загалом за перші два квартали 2024 року – на 4,3%. У річному обчисленні рівень інфляції за підсумками червня становить 4,8% проти 3,3% у травні.

Ціновий стрибок обумовлений насамперед збільшенням тарифів на електроенергію — з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год (+63,6%). Серед інших причин подорожчання товарів та послуг експерти називають коливання курсу валют, зміни у податковій політиці, нестачу робочої сили та номінальне зростання зарплат.

Як українці вирішують проблему високих цін

Зважаючи на те, що протягом останніх років українцям доводиться жити у складних та нестабільних умовах, необхідність економити залишається однією з першочергових проблем. Вирішують її споживачі по-різному. Зокрема, і, як зазначають експерти сервісу codes.com.ua, шляхом купівлі товарів та послуг зі знижками, під час акцій та промокодів.

Цікаво! Близько 70% тих, хто купує товари та послуги зі знижками, використовують промокоди. На фіксовані знижки попит значно менший, хоча їх пропонують і онлайн та офлайн магазини.

“Основна перевага промокодів, – зазначає експерт інформаційного ресурсу Codes Андрій Лазаускас, – високий рівень гнучкості. Вони зазвичай поширюються на широкий асортимент товарів та послуг, забезпечують зниження вартості на 15-70%, безкоштовну доставку чи додатковий товар у подарунок”.

Також українці значно скоротили кількість спонтанних покупок — з 55% у 2021 році до 8% у 2024 році. Майже 58% рідше відвідують розважальні заходи. Лише близько 10% мають у планах туристичні поїздки. Така ситуація зумовлена ​​тим, що понад 66% місячного доходу українці витрачають на харчування та комунальні послуги. Це, між іншим, більше, ніж у інших країнах Європи. У сусідній Польщі, наприклад, обов'язкові витрати становлять 36% доходів.

Як змінилися ціни у червні

У червні порівняно з попереднім місяцем значно подорожчали яйця та цукор — на 15,5% та 3,2% відповідно. Хліб став дорожчим на 1,1%, соняшникова олія — на 1,4%, риба та рибні продукти — на 1,2%. Зросли ціни на охорону здоров'я, освіту, зв'язок, ресторани та готелі (0,7-1,1%). Інфляція торкнулася також тютюнових виробів та алкогольних напоїв — їхня вартість збільшилася на 1,1% більше. Загалом харчові продукти протягом червня стали дорожчими на 0,5%. Через зростання вартості електроенергії на 63,6% подорожчали транспортні послуги, обслуговування житла, пальне та прибирання сміття.

Вартість м'яса та продуктів з нього, молока та фруктів знизилася на 0,6-0,7%. На 2,6% дешевше коштував одяг та взуття. Відпочинок подешевшав на 0,6%. Побутова техніка та предмети домашнього вжитку коштували стільки ж, скільки у травні.

У липні ціни продовжать зростати, оскільки уряд підвищив акцизи на пальне. На цінову ситуацію також впливатиме ситуація в енергосистемі.

НБУ прогнозує, що річна інфляція пришвидшиться до 8,2%. У 2023 році вона становила 5,1% і була найнижчою з 2020 року. Причина у подальшому відновленні споживчого попиту, дефіциті робочої сили та зростанні витрат на оплату праці. На інфляційні показники вплине і зміна рівня порівняльної бази — вона вища, ніж 2022 року.

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