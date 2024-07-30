МИД: Визит Кулебы в Китай приблизил встречу Зеленского и Си Цзиньпина
В этом году Украина и Китай динамично развивают диалог между собой. Работа над встречей президента Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина ведется, впрочем, пока об этом говорить еще рано. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - заявил Тихий.
Спикер ведомства добавил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно. В то же время недавний визит Дмитрия Кулебы в Китай - приблизил переговоры между лидерами стран.
"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил Тихий.
Визит Кулебы в Китай
23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.
Как рассказал Зеленский, Украина получила от Китая сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета.