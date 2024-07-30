МИД Украины: Китай заверил, что не будет поставлять оружие России

Китай заверил, что не будет давать оружие России для ведения войны против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай обсуждалась тема поставок оружия России.

"Позиция Украины, что ни одна военная поддержка для государства-агрессора на предмет оружия недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставил и не будет предоставлять оружие России", - отметил Тихий.

Как рассказал спикер украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы не происходила их передача России.

"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", - добавил он.

Китай обвиняют в военной помощи России

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком вооружений оборонно-промышленному комплексу России.

В тот день лидеры НАТО приняли совместную декларацию, в которой Китай назван "решающим пособием" войны России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины, иначе Пекин ждут санкции.

В то же время МИД Китая призвал НАТО прекратить обвинять страну в войне против Украины.

Добавим, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находился с трехдневным визитом в Китае. В страну он прибыл по приглашению главы МИД Китая Ван И.

В ходе встречи коллеги обсуждали войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.