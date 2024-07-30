В Раде решили улучшить правила "єВідновлення"

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення, сообщает Новое время.

Соответствующий законопроект — № 11444, зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии Слуга Народа Елена Шуляк.

По словам Шуляк, средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, которое расположено на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации.

По ее словам, во время проведения в конце прошлого года публичных консультаций по совершенствованию механизма программы еВідновлення, участники неоднократно подчеркивали необходимость пересмотра некоторых норм закона, регулирующего программу, поскольку они существенно ограничивали украинцев.

Именно поэтому все необходимые в связи с этим изменения прописали в законопроекте № 11444, который на днях зарегистрировали в парламенте. Так, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за средства еВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме этого, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать, или взыскать в рамках выполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение — ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.

«Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией непригодной для жизнедеятельности и, соответственно, жилье, которое там расположено, приравнивается к уничтоженному объекту. Проведение обследования такого жилья для получения компенсации не требуется» , — подчеркнула Шуляк.

Кроме этого, законопроект № 11444 предлагает, чтобы компенсацию еВідновлення можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельного участка, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.

Кроме изменения процедуры получения компенсации, законопроект № 11444 более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, добавляется такое основание для отказа как подача заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии. Более того, устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации является Восстановление.

«Предлагаемый нами законопроект регулирует внесение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информации о поврежденных/уничтоженных объектах недвижимого имущества для целей, не связанных с предоставлением компенсации. Внесение такой информации является актуальным для не начисления и не уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» , — отметила Шуляк.