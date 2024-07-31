Группа TAS расширяет международное присутствие: новые рынки и экспортные достижения

Один из крупнейших украинских холдингов, группа ТАС, существенно усиливает свои позиции на международных рынках. Компании группы открывают представительства в Европе и наращивают экспорт в страны ЕС и Азии.

"ДНЕПРОМЕТИЗ", ведущий производитель метизной продукции в Украине, сделал стратегический шаг для укрепления своих позиций на европейском рынке, открыв дочернюю компанию DNIPROMETYZ DISTRIBUTION в Германии. Это позволит компании лучше понимать потребности немецких потребителей и оперативнее реагировать на запросы рынка.

Другое предприятие группы, "Нейл", также демонстрирует успехи в экспорте. Компания наладила поставки своей продукции в Германию, Бельгию и Италию, что свидетельствует о высоком качестве украинских изделий и их конкурентоспособности на европейском рынке.

ГП "Стальзавод", занимающий 90% украинского рынка производства дроби, расширил географию экспорта, добавив в свое портфолио клиентов из Венгрии, Испании, Сербии и Греции.

Не отстает от промышленных предприятий и аграрный сектор группы. ТАС Агро успешно экспортирует подсолнечное и рапсовое масло в страны Азии, в частности в Китай, Индонезию и Малайзию.

"Международная экспансия является одним из наших ключевых приоритетов" , - комментирует ситуацию Анна Тигипко, представитель группы ТАС.

"Мы не только наращиваем прямой экспорт, но и создаем представительства за рубежом, что позволяет нам быть ближе к клиентам и оперативнее реагировать на их потребности".

Эксперты отмечают, что такая стратегия группы ТАС может служить примером для других украинских компаний, стремящихся выйти на международные рынки.

Ожидается, что расширение международного присутствия группы ТАС не только увеличит ее прибыли, но и будет способствовать улучшению имиджа Украины как надежного торгового партнера на мировой арене.