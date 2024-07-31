Група TAS розширює міжнародну присутність: нові ринки та експортні досягнення

Один з найбільших українських холдингів, група ТАС, суттєво посилює свої позиції на міжнародних ринках. Компанії групи відкривають представництва в Європі та нарощують експорт до країн ЄС та Азії.

"ДНІПРОМЕТИЗ", провідний виробник метизної продукції в Україні, зробив стратегічний крок для зміцнення своїх позицій на європейському ринку, відкривши дочірню компанію DNIPROMETYZ DISTRIBUTION у Німеччині. Це дозволить компанії краще розуміти потреби німецьких споживачів та оперативніше реагувати на запити ринку.

Інше підприємство групи, "Нейл", також демонструє успіхи в експорті. Компанія налагодила поставки своєї продукції до Німеччини, Бельгії та Італії, що свідчить про високу якість українських виробів та їх конкурентоспроможність на європейському ринку.

ДП "Стальзавод", що займає 90% українського ринку виробництва дробу, розширив географію експорту, додавши до свого портфоліо клієнтів з Угорщини, Іспанії, Сербії та Греції.

Не відстає від промислових підприємств і аграрний сектор групи. ТАС Агро успішно експортує соняшникову та ріпакову олію до країн Азії, зокрема до Китаю, Індонезії та Малайзії.

"Міжнародна експансія є одним з наших ключових пріоритетів ", - коментує ситуацію Анна Тігіпко, представник групи ТАС.

"Ми не лише нарощуємо прямий експорт, але й створюємо представництва за кордоном, що дозволяє нам бути ближчими до клієнтів та оперативніше реагувати на їхні потреби" , - зазначила вона.

Експерти відзначають, що така стратегія групи ТАС може служити прикладом для інших українських компаній, які прагнуть вийти на міжнародні ринки.

Очікується, що розширення міжнародної присутності групи ТАС не лише збільшить її прибутки, але й сприятиме покращенню іміджу України як надійного торгового партнера на світовій арені.