Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы из-за работы на "украинские спецслужбы". Со ссылкой на БЕЛТА, сообщает Европейская правда.

Пропагандистское информагентство Беларуси утверждает, что Кригер через адвоката обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании, и тот "с учетом всех обстоятельств" удовлетворил его.

Причины такого шага не сообщаются, но имеющиеся у "Европейской правды" данные позволяют предположить, что помилование Кригера может быть связано с обменом заключенных, который сейчас обсуждается между Россией, Беларусью и несколькими западными государствами.

О смертном приговоре Рико Кригеру в Беларуси стало известно 19 июля.

Гражданина Германии приговорили к смертной казни за якобы "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", повреждение транспорта или путей сообщения, создание "экстремистского" формирования или участие в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма.

Из неофициальных источников независимые белорусские СМИ узнали, что дело Кригера касается якобы причастности к белорусскому полку имени Калиновского, который воюет в Украине. Мужчину задержали еще в прошлом году, перед тем он был медиком в немецком Красном Кресте.

На одном из телеканалов режима Лукашенко на прошлой неделе показали интервью с Кригером, который утверждал, что его "завербовала" Служба безопасности Украины для помощи в "подготовке терактов" в Беларуси, и просил о помиловании.