Close button

В Силах обороны не подтвердили появление в приграничье комплекса Bulsae-4 из КНДР

В Силах обороны не подтвердили появление в приграничье комплекса Bulsae-4 из КНДР
Фото: t.me/KUPua01

В оперативно-тактической группировке "Харьков" не подтверждают применение северокорейских самоходных противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, сообщает Суспільне.

Об этом рассказал спикер ОТУ Виталий Саранцев.

"Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется соцсетями. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытие этой техники, ни фактов ее применения" , - говорит Саранцев.

Новости

Популярные темы форума

analytics