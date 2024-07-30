В Силах обороны не подтвердили появление в приграничье комплекса Bulsae-4 из КНДР
В оперативно-тактической группировке "Харьков" не подтверждают применение северокорейских самоходных противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, сообщает Суспільне.
Об этом рассказал спикер ОТУ Виталий Саранцев.
"Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется соцсетями. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытие этой техники, ни фактов ее применения" , - говорит Саранцев.