В Силах обороны не подтвердили появление в приграничье комплекса Bulsae-4 из КНДР
В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" не підтверджують застосування північнокорейських самохідних протитанкових ракетних комплексів Bulsae-4, повідомляє Суспільне.
Про це розповів речник ОТУ Віталій Саранцев.
"Ні, зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію, яка поширюється соцмережами. Ця інформація зараз перевіряється. І зараз ми не фіксуємо ані прибуття цієї техніки, ані фактів її застосування", — говорить Саранцев.