Беларусь поднимала авиацию из-за возможной угрозы "Шахедов" – "Гаюн"

Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель, сообщает Украинская правда.

"По информации "Беларуски Гаюн", 15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины" , – говорится в публикации.

Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.

"Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе" , – добавляет белорусское издание.

"С 26 июля мы не фиксировали прилетов вертолетов ВВС РБ на аэродром „Бобруйск". Возможно, военные перестали видеть угрозу новых прилетов российских Shahed-136/131 в Беларусь. Судя по всему, угроза все-таки сохранилась", – отмечает "Гаюн".

Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.

"По данным eRadarrua, один из них движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля. О заходе еще одного из "Шахедов" в Беларусь также пишет и канал war_monitor" , – пишет издание ﻿﻿ .

"Также сейчас в небе над Беларусью летает истребитель, который был поднят с аэродрома "Барановичи" в районе 23:50" , – добавил "Гаюн".

В 00:33 Гаюн отметил, что в приграничье с Беларусью находится 6 "Шахедов".

"Они находятся на севере Черниговской области Украины и war_monitor предполагает, что также могут войти в Беларусь. Точное количество "Шахедов", которые сейчас уже в Беларуси, неизвестно" , – пишет канал.

Напомним, 13 июля российский "Шахед" зашел в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.