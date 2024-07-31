ISW: Из-за ограниченных возможностей Россия прибегает к периодическим импульсивным атакам

По мнению аналитиков, Института изучения войны (ISW) из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам, которые дорого обходятся как оккупантам, так и Силам обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Российские войска провели пять механизированных атак силами от взвода до батальона на западе Донецкой области 29 и 30 июля.

По мнению аналитиков, такие локальные механизированные наступления, вероятно, являются проявлением прогнозируемого российского летнего наступления - российским войскам, скорее всего, не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-то еще на фронте этим летом.

"По оценкам ISW, российские войска, вероятно, пытаются захватить Константиновку и перерезать трассу Т-0524 Угледар-Константиновка, заставив украинских военных отступить из этого района".

Эксперты отмечают, что периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, вероятно, отражают степень текущего наступательного потенциала России, и Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

По анализу ISW, российские войска пытаются проводить одновременные широкомасштабные наступательные операции на протяжении всей войны, но способны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном участке интенсивность снижается, а на другом – возрастает.

В течение лета российские войска периодически проводили взводные и ротные механизированные атаки на Лиманском, Часовоярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а в последнее время усилили наступательные действия к западу и юго-западу от Донецка.

По сообщениям, российские войска также передислоцировали части 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (41-й общевойсковой армии) из Авдеевки на юго-запад от Донецка, что свидетельствует о том, что военное командование РФ может считать, что российские войска вряд ли смогут достичь быстрых тактических успехов вблизи Авдеевки, и меняет приоритеты в районе Донецка на другие.

Специалисты предполагают, что российские войска, вероятно, перебросят дополнительные механизированные силы в этот район, чтобы использовать летом 2024 года слабые места в украинской линии фронта и достичь определенного территориального продвижения, хоть и ограниченного.

Российское военное командование может решить, что этих периодических, пульсирующих механизированных атак либо достаточно для достижения пересмотренных, более ограниченных целей на лето 2024 года, либо что эти атаки являются пределом текущих возможностей российских войск.

А также может намереваться представить ограниченные тактические успехи на западе Донецкой области, включая перерезание трассы Угледар-Константиновка, как главную победу для российского народа. Военное командование РФ, возможно, также пытается подтолкнуть деградировавшие российские войска в этом регионе продвинуться как можно дальше до того, как их боевые возможности достигнут кульминации, несмотря на потери, которые они понесут в этом процессе.

Готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже, поскольку оккупанты будут расходовать ограниченные запасы вооружения и техники советских времен в ближайшие годы.

"Цена такого подхода будет оставаться высокой, если российское военное командование и в дальнейшем не сможет усвоить уроки, извлеченные из трудностей механизированного маневра на почти прозрачном поле боя в Украине, и если российское правительство и в дальнейшем не будет желать дальнейшей мобилизации российской оборонной промышленности".

Указывают аналитики и на то, что продолжающиеся российские наступательные операции также дорого стоят украинским защитникам и, вероятно, имеют целью ухудшить украинские возможности из-за истощения, независимо от того, достигнут ли они значительных успехов, или нет.

"Такой подход к истощению согласуется с общей стратегией Путина в отношении Украины, которая основывается на предположении, что Россия сможет удержать любую территорию, которую захватят российские войска, и что Россия победит, если западная поддержка Украины будет продолжаться дольше, чем она сама".

Ключевые выводы ISW за 30 июля: