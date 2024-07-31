Белый дом отреагировал на удар Израиля по Бейруту

Белый дом подтвердил приверженность безопасности Израиля после удара израильских военных по Бейруту. В результате этого удара, по данным Израиля, погиб высокопоставленный командир Хезболла Фуад Шукр, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Наша преданность безопасности Израиля незыблема и непоколебима, несмотря на все угрозы, которые поддерживает Иран, включая ливанскую Хезболлу", — заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон.

Она сказала, что ракетный обстрел, в результате которого в субботу в Мадждаль-Шамсе погибли 12 израильтян, был "ужасающим".

"Израиль имеет право защищать себя от серьезных угроз, с которыми он сталкивается" , – заявила Уотсон.

"В то же время Соединенные Штаты продолжают работать над дипломатическим решением, чтобы положить конец этим ужасающим атакам и разрешить гражданам с обеих сторон безопасно вернуться в свои дома" , - добавила она.

Неназванные израильский и американский чиновники сказали в комментарии, что Израиль заранее предупредил США об ударе по Бейруту.

Напомним, обострение между Израилем и Ливаном произошло в минувшую субботу, когда Хезболла, по информации Израиля, нанесла удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.

30 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. Министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что Хезболла "перекрыла красную линию".

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара погибла женщина и двое детей и ранены еще 68 человек. Армия Израиля заявила о ликвидации верховного командира Хезболлы Фуада Шукра.