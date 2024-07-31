Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 30 артсистем
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 060 российских захватчиков, 30 артиллерийских систем, 20 ББМ и 9 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 578 120 (+1 060) человек,
- танков – 8 390 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед,
- РСЗО – 1 131 (+1) ед,
- средств ПВО – 907 (+1) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21) ед,
- крылатых ракет – 2 407 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед,
- специальной техники – 2 697 (+1) ед.
Данные уточняются.