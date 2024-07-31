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Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 30 артсистем

Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 30 артсистем
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 060 российских захватчиков, 30 артиллерийских систем, 20 ББМ и 9 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 578 120 (+1 060) человек,
  • танков – 8 390 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед,
  • РСЗО – 1 131 (+1) ед,
  • средств ПВО – 907 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21) ед,
  • крылатых ракет – 2 407 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед,
  • специальной техники – 2 697 (+1) ед.

Данные уточняются.

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