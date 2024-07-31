Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 30 артсистем

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 060 российских захватчиков, 30 артиллерийских систем, 20 ББМ и 9 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 578 120 (+1 060) человек,

танков – 8 390 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед,

артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед,

РСЗО – 1 131 (+1) ед,

средств ПВО – 907 (+1) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21) ед,

крылатых ракет – 2 407 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед,

специальной техники – 2 697 (+1) ед.

Данные уточняются.