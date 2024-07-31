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Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів і 30 артсистем

Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів і 30 артсистем
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 060 російських загарбників, 30 артилерійських систем, 20 ББМ та 9 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 578 120 (+1 060) осіб,
  • танків – 8 390 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 16 161 (+20) од,
  • артилерійських систем – 16 086 (+30) од,
  • РСЗВ – 1 131 (+1) од,
  • засобів ППО – 907 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21) од,
  • крилатих ракет – 2 407 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од,
  • спеціальної техніки – 2 697 (+1) од.

Дані уточнюються.

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