Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів і 30 артсистем

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 060 російських загарбників, 30 артилерійських систем, 20 ББМ та 9 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 578 120 (+1 060) осіб,

танків – 8 390 (+9) од,

бойових броньованих машин – 16 161 (+20) од,

артилерійських систем – 16 086 (+30) од,

РСЗВ – 1 131 (+1) од,

засобів ППО – 907 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21) од,

крилатих ракет – 2 407 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од,

спеціальної техніки – 2 697 (+1) од.

Дані уточнюються.