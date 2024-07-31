В Кабмине назвали количество ВПЛ, которым продолжают выплачивать помощь

За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.

В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля были профинансированы на общую сумму более 90 млн гривен. Эти средства были направлены на более 12 тысяч лицевых счетов внутренне перемещенных лиц. Среди них и внутренние переселенцы, которым не поступила назначенная денежная помощь на проживание в первом выплатном периоде июля.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев.

Внутренне перемещенные лица получают пособие на проживание в таких размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.