Генштаб: На фронте 144 столкновения, ВСУ обили 48 атак на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском (48) и Торецком (23) направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 31 июля.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 141 УАБ. Кроме этого, совершил 4352 обстрела, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Волчанские Хутора, Избицкое, Мел, Тернова, Волчанск, Глушковка, Колесниковка, Песчаное Харьковской области; Лиман, Северск, Александро-Шультино, Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Новодонецкое, Александрополь, Нудное, Николаевка, Гродовка, Ивановка Донецкой области; Омельник, Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области; Суханово, Веревка, Тягинка, Новотягинка Херсонской области.

В прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три состава боеприпасов и состав материально-технических средств врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.