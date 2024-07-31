Украинские предприниматели получили кредитов на более 1,2 млрд грн всего за неделю

Уже несколько лет в Украине действует программа «Доступные кредиты 5-7-9», которой, несмотря на регулярные изменения, активно пользуются украинские предприниматели. Давайте вместе проанализируем сколько и на какие цели берется кредитов по этой программе.

Как недавно стало известно, всего за неделю программой воспользовалось 388 украинских предпринимателей, а сумма займов за этот период достигла отметки в 1,3 млрд гривен. Если же говорить об общих цифрах, то с начала этого года по Программе было выдано более 11 300 кредитов, сумма которых составила почти 44 млрд грн. За период полномасштабной войны в Украине выдано более 55,5 тыс. кредитов — всего это более 221 млрд грн. Из них более 41 тыс. кредитов на сумму более 112 млрд грн выдали государственные банки. Остальные были выданы негосударственными банковскими и другими финансовыми учреждениями. Вместе с тем украинский бизнес и физические лица в 2024 году стали активнее пользоваться услугами небанковских финансовых учреждений для получения кредита. Например, условия кредита в CLY предусматривают возможность получить от 4000 до 8000 грн сроком до 90 дней со ставкой от 1,22%. Для бизнеса это довольно незначительная сумма, но для физического лица вполне ощутимая.

Однако, возвращаясь к программе «Доступные кредиты 5-7-9», можем привести интересную статистику от Министерства финансов по поводу того, для чего украинский бизнес берет кредиты и какая общая сумма была выдана по разным направлениям:

19,7 млрд грн — инвестиции;

61,8 млрд грн — финансирование оборотного капитала;

38,6 млрд грн — сельскохозяйственное товаропроизводство;

16,2 млрд грн — переработка сельскохозяйственной продукции;

57,3 млрд грн — антивоенные цели;

13,9 млрд грн — выдача кредитов в зонах повышенных военных рисков.

Среди крупных украинских банков в программе «Доступные кредиты 5-7-9» участвуют ПриватБанк, Правэкс Банк, Банк инвестиций и сбережений, ПУМБ, Ощадбанк, Укргазбанк и другие. Важно заметить, что несмотря на похожие общие условия кредитования в разных банках могут отличаться некоторые особенности предоставления кредитов — срок кредитования, целевое назначение кредитов, комиссия от суммы лимита кредита и тому подобное. Поэтому если вы являетесь представителем украинского бизнеса и планируете воспользоваться программой «Доступные кредиты 5-7-9», стоит внимательно подойти к выбору и тщательно изучать условия, которые предлагает тот или иной банк. Также заметим, что условия Программы могут со временем меняться. Соответственно, стоит следить за обновлениями и не пропускать важных новостей в этом вопросе.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance