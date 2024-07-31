Українські підприємці отримали кредитів на понад 1,2 млрд гривень всього за тиждень

Вже декілька років в Україні діє програма «Доступні кредити 5-7-9», якою, попри регулярні зміни, активно користуються українські підприємці. Давайте разом проаналізуємо, скільки і на які цілі береться кредитів за цією програмою.

Як нещодавно стало відомо, всього за тиждень програмою скористалося 388 українських підприємців, а сума позик за цей період досягла позначки в 1,3 млрд гривень. Якщо ж говорити про загальні цифри, то від початку цього року за Програмою було видано понад 11 300 кредитів, сума яких склала майже 44 млрд грн. За період дії воєнного стану в Україні видано понад 55,5 тис. кредитів — загалом це більш як 221 млрд грн. З них понад 41 тис. кредитів на суму понад 112 млрд грн видали державні банки. Решта була видана недержавними банківськими та іншими фінансовими установами. Разом з тим український бізнес та фізичні особи у 2024 році стали активніше користуватися послугами небанківських фінансових установ для отримання кредиту. Наприклад, умови кредиту в CLY передбачають можливість отримати від 4000 до 8000 грн строком до 90 днів зі ставкою від 1,22%. Для бізнесу це доволі незначна сума, але для фізичної особи цілком відчутна.

Однак, повертаючись до програми «Доступні кредити 5-7-9», можемо навести цікаву статистику від Міністерства фінансів з приводу того, для чого український бізнес бере кредити та яка загальна сума була видана за різними напрямками:

19,7 млрд грн — інвестиції;

61,8 млрд грн — фінансування оборотного капіталу;

38,6 млрд грн — сільськогосподарське товаровиробництво;

16,2 млрд грн — переробка сільськогосподарської продукції;

57,3 млрд грн — антивоєнні цілі;

13,9 млрд грн — кредитування в зонах підвищених воєнних ризиків.

Серед великих українських банків у програмі «Доступні кредити 5-7-9» беруть участь ПриватБанк, Правекс Банк, Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБ, Ощадбанк, Укргазбанк та інші. Важливо зауважити, що попри спільні загальні умови кредитування в різних банках можуть відрізнятися деякі особливості надання кредитів — строк кредитування, цільове призначення кредитів, комісія від суми ліміту кредиту тощо. Тому якщо ви є представником українського бізнесу та плануєте скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9», варто уважно підійти до вибору та ретельно вивчати умови, які пропонує той чи інший банк. Також зауважимо, що умови Програми можуть з часом змінюватися. Відповідно, варто слідкувати за оновленнями та не пропускати важливих новин у цьому питанні.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance