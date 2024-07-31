ПВО сбила все 89 "Шахедов" и одну ракету - Воздушные силы

В ночь на 31 июля российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотников с начала года: силы ПВО уничтожили все 89 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА Shahed-131/136. Такое же количество "Шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников" , – сообщил Олещук.

Он отметил, что основным направлением удара была Киевщина.

"Шахеды" оккупанты запустили из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Управляемую авиационную ракету Х-59 оккупанты запустили из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины.

"Из 89-ти ударных БпЛА Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89! [...] Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил.