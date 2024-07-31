ППО збила всі 89 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили
У ніч на 31 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотників з початку року: сили ППО знищили всі 89 запущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136. Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – повідомив Олещук.
Він зазначив, що основним напрямком удару була Київщина.
"Шахеди" окупанти запустили з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти запустили з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.
"Із 89-ти ударних БпЛА Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! [...] Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.