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ППО збила всі 89 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили

ППО збила всі 89 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили
Фото: КМДА

У ніч на 31 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотників з початку року: сили ППО знищили всі 89 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136. Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – повідомив Олещук.

Він зазначив, що основним напрямком удару була Київщина.

"Шахеди" окупанти запустили з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти запустили з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.

"Із 89-ти ударних БпЛА Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! [...] Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

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