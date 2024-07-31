В AppStore заблокировали 50 нелегальных казино по обращению Минцифры – Федоров

Apple заблокировала в сервисе приложений AppStore 50 нелегальное онлайн-казино после обращения Минцифры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что министерство обратилось к Apple и Google по поводу ограничения приложений азартных игр.

"Сегодня получили первые решения - в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр" , - сообщил Федоров.

"Также настроили фаст-трек с Apple по блокированию. Все приложения, которые будет выявлять и передавать наша команда, будут сразу блокироваться" , - добавил министр.