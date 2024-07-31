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В AppStore заблокировали 50 нелегальных казино по обращению Минцифры – Федоров

В AppStore заблокировали 50 нелегальных казино по обращению Минцифры – Федоров
Фото: Рixabay

Apple заблокировала в сервисе приложений AppStore 50 нелегальное онлайн-казино после обращения Минцифры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что министерство обратилось к Apple и Google по поводу ограничения приложений азартных игр.

"Сегодня получили первые решения - в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр", - сообщил Федоров.
"Также настроили фаст-трек с Apple по блокированию. Все приложения, которые будет выявлять и передавать наша команда, будут сразу блокироваться", - добавил министр.

Он также отметил, что продолжаются переговоры с Google об аналогичных действиях в Play Market: "Уверен, тоже будет результат".

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