В AppStore заблокували 50 нелегальних казино за зверненням Мінцифри – Федоров
Apple заблокувала в сервісі застосунків AppStore 50 нелегальних онлайн-казино після звернення Мінцифри.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що міністерство звернулося до Apple та Google щодо обмеження застосунків азартних ігор.
"Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", – повідомив Федоров.
"Також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися", – додав міністр.
Він також зазначив, що тривають переговори з Google про аналогічні дії в Play Market:
"Впевнений, також матимемо результат".