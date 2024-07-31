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В AppStore заблокували 50 нелегальних казино за зверненням Мінцифри – Федоров

В AppStore заблокували 50 нелегальних казино за зверненням Мінцифри – Федоров
Фото: Рixabay

Apple заблокувала в сервісі застосунків AppStore 50 нелегальних онлайн-казино після звернення Мінцифри.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що міністерство звернулося до Apple та Google щодо обмеження застосунків азартних ігор.

"Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", – повідомив Федоров.
"Також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися", – додав міністр.

Він також зазначив, що тривають переговори з Google про аналогічні дії в Play Market: "Впевнений, також матимемо результат".

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