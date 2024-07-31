В парламенте Молдовы проводят обыск по делу о госизмене – СМИ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) 31 июля проводят обыск в здании парламента страны. Информацию подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур, сообщает NewsMaker.

По данным источников издания, обыск проводят по делу об измене родине. Правоохранительные органы пообещали позже сообщить подробности.

Отметим, сегодня депутаты парламента собрались на последнее заседание весенне-летней сессии. Оно началось в 11:00.