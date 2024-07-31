У парламенті Молдови проводять обшук у справі про держзраду – ЗМІ

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови разом із Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS) 31 липня проводять обшук у будівлі парламенту країни. Інформацію підтвердив речник прокуратури Еміль Гайтур, повідомляє NewsMaker.

За даними джерел видання, обшук проводять у справі про зраду батьківщини. Правоохоронці пообіцяли пізніше повідомити подробиці.

Зазначимо, сьогодні депутати парламенту зібралися на останнє засідання весняно-літньої сесії. Воно розпочалося об 11:00.