Энергетики назвали три причины, почему в Украине не выключают свет
В Украине второй день подряд не выключают свет. Энергетики назвали причины, сообщает РБК-Украина.
"Почему сегодня не выключают свет? Это стало возможным благодаря трем факторам", - говорится в сообщении.
Первый фактор, как отмечают в ДТЭК, это то, что в Украине закончилась аномальная жара.
"Это значительно снизило нагрузку на энергосистему", - говорят энергетики.
Второй фактор - вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.
И третий фактор - увеличился импорт электроэнергии из Европы.
"Это позволило покрыть дефицит, но не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может изменяться", - предупреждают в компании.
Ситуация со светом в Украине
В Украине уже второй день не выключают свет. Как поясняют в Минэнерго, 31 июля плановые отключения электроэнергии не будут производиться. Любые изменения узнавайте на официальных сайтах облэнерго.
В то же время энергетики просят всех потреблять электроэнергию бережливо, чтобы помочь энергетикам поддерживать стабильность энергосистемы. Особенно это касается пиковых часов потребления утром и вечером - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.