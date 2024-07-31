Энергетики назвали три причины, почему в Украине не выключают свет

В Украине второй день подряд не выключают свет. Энергетики назвали причины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Почему сегодня не выключают свет? Это стало возможным благодаря трем факторам" , - говорится в сообщении.

Первый фактор, как отмечают в ДТЭК, это то, что в Украине закончилась аномальная жара.

"Это значительно снизило нагрузку на энергосистему" , - говорят энергетики.

Второй фактор - вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

И третий фактор - увеличился импорт электроэнергии из Европы.

"Это позволило покрыть дефицит, но не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может изменяться" , - предупреждают в компании.

Ситуация со светом в Украине

В Украине уже второй день не выключают свет. Как поясняют в Минэнерго, 31 июля плановые отключения электроэнергии не будут производиться. Любые изменения узнавайте на официальных сайтах облэнерго.

В то же время энергетики просят всех потреблять электроэнергию бережливо, чтобы помочь энергетикам поддерживать стабильность энергосистемы. Особенно это касается пиковых часов потребления утром и вечером - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.