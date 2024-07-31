Зеленский подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Об этом свидетельствуют данные с карточки документа на сайте парламента, сообщает Суспільне.
18 июля Верховная рада сразу в двух чтениях приняла законопроект № 11396, позволяющий правительству в будущем приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу во время реструктуризации долга до 1 октября 2024 года.
Документ имеет две нормы:
- Предоставляет право правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.
- Позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов и проценты).