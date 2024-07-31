Зеленский подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Об этом свидетельствуют данные с карточки документа на сайте парламента, сообщает Суспільне.

18 июля Верховная рада сразу в двух чтениях приняла законопроект № 11396, позволяющий правительству в будущем приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу во время реструктуризации долга до 1 октября 2024 года.

Документ имеет две нормы: